Mareggiata e maltempo: ingenti danni a ponente

Alberi sradicati dal vento, smottamenti, e tanti danni soprattutto lungo la costa, a causa della mareggiata: anche a ponente è iniziata la conta dei danni, dopo il maltempo che lunedì ha colpito la regione.

Danni ingenti a Voltri, sul lungomare, che è stato letteralmente distrutto dalla furia del mare: la passeggiata Roberto Bruzzone, che percorreva la costa della delegazione con la sua tipica pavimentazione in legno, ora è chiusa poichè non è più sicura. Anche le associazioni che fanno parte del consorzio Utri Mare hanno risentito della mareggiata, con le sedi, accanto al lungomare, completamente danneggiate. Tante le barche rovinate o spostate dalle onde.

A Pegli si contano tanti alberi sradicati dalla furia del vento così come a Voltri, nel parco di Villa Duchessa di Galliera. Alcune criticità sono state risolte nel corso della giornata di martedì: la strada per l'Acquasanta è stata riaperta, così come quella per San Carlo di Cese e quella per Fabbriche.

Situazioni drammatiche anche a Cogoleto e Arenzano, dove le scuole rimangono chiuse anche per la giornata di mercoledì 31 ottobre: tante le persone che, armate di zappe e secchi, si sono messe a spalare per liberare i locali e il lungomare dalla tanta sabbia portata dal mare soprattutto lunedì sera, quando le onde hanno davvero fatto tanta paura, invadendo promenade, strade e negozi.