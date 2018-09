Traffico in tilt in val Bisagno per la rottura di un tubo dell'acqua

Inizio di giornata complicato in val Bisagno a causa della rottura di un grosso tubo nell'acqua, avvenuta nella notte in lungobisagno Dalmazia. Questa mattina i genovesi che da Molassana e gli altri quartieri a monte si sono messi al volante per raggiungere il centro sono rimasti bloccati in coda.

A creare disagi al traffico è un restringimento della carreggiata per via di un senso unico alternato, istituito dalla polizia municipale per permettere ai tecnici di riparare il guasto. Sempre a proposito di acqua, fra ieri e oggi alcuni condomini di Marassi e Castelletto hanno segnalato di vedere scendere dai rubinetti di casa un liquido di colore marrone.

Ancora non si conoscono i tempi per la riparazione del guasto e relativo ritorno alla normalità del traffico.