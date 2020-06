Prenotazioni al Cup, Viale: «Non presentatevi agli sportelli». Oggi quasi 30mila chiamate

Telefoni roventi al Cup Liguria. Anche oggi boom di chiamate con quasi 30mila risposte e 3.268 prenotazioni andate a buon fine. Ma i cento operatori non riescono a gestire la mole di richieste per gli esami medici che si sono accumuluti durante il lockdown.

L'assessore alla Sanità regionale, Sonia Viale, si rivolge ai cittadini pregandoli di seguire le indicazioni pubblicate sui siti delle Asl per una corretta procedura di prenotazione.

In particolare, si ricorda di non recarsi fisicamente agli sportelli per evitare code e assembramenti dove aperti e perché, come ad esempio, in Asl3 sono chiusi al pubblico.

La Viale ha anche comunicato l'apertura di due nuovi centri specializzati per diagnosi fribromialgia, al San Martino e in un struttura dell'Asl3 a Nervi.