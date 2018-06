Adescava ragazze online e le ricattava, condannato a 7 anni

Adescava ragazze online e le ricattava, una di loro aveva problemi psichici. Con queste accuse, Paolo Calvano, ex cuoco di 37 anni, è stato condannato con rito abbreviato a sette anni.

Sul suo computer i poliziotti che lo avevano arrestato lo scorso luglio, avevano trovato olre 400 foto hard e video che le donne gli avevano inviato durante le relazioni virtuali.

Secondo l'accusa, l'uomo, difeso dall'avvocato Cristiano Macuso, si spacciava per un diciannovenne e usava diverse false identità sui social. Iniziava una relazione virtuale e dopo alcune settimane si faceva mandare foto e video hard. Quando poi la relazione veniva interrotta dalla malcapitata di turno, Calvano le ricattava minacciandole di pubblicare tutto.

L'inchiesta era partita dopo la denuncia di una vittima dei ricatti. Quando lo hanno arrestato, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato in casa dell'uomo una ragazza, appena maggiorenne e con problemi psichici, che era scappata di casa. Per questo erano scattate le manette per l'accusa di violenza sessuale aggravata