Due chilogrammi di hashish nascosti in casa, operaio Culmv in manette

Un operaio della Culmv addetto alle gru, il 46enne Flavio Peirano, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia Centro perché nascondeva in casa due chilogrammi di hashish.

Droga nascosta nei cassetti

I militari, successivamente alle indagini svolte, hanno aspettato nei pressi della sua abitazione in via Vesuvio a Oregina e hanno controllato la casa, trovando diversi "panetti" di hashish per un totale di circa due chilogrammi nascosti all'interno di alcuni cassetti. L'operaio è difeso dall'avvocato Giusy Morabito e sarà interrogato dal Gip nel corso della mattinata di venerdì 16 marzo 2018.