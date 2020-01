Cuccioli trovati vicino ai cassonetti, 'fake news' per liberarsene

Per potersi sbarazzare di una cucciolata indesiderata, hanno finto di aver salvato quattro cuccioli, trovati vicino ai cassonetti per i rifiuti, in modo da poterli dare al canile. Ma sono stati scoperti grazie alle indagini delle guardie zoofile dell'Oipa Genova, che hanno trovato e sequestrato gli altri cinque fratelli.

La famiglia che aveva fatto segnalazione e aveva accudito i cuccioli nella propria casa in attesa che il canile li ritirasse, era in realtà proprietaria dell'intera cucciolata e aveva elaborato questo escamotage per liberarsi di loro. Con le guardie zoofile alla porta, i padroni dei cani hanno addirittura tentato di negare la presenza dei cuccioli in casa, nascondendoli nell'auto, trasportandoli di nascosto dal giardino dell'abitazione.

Incastrati e incalzati dalle domande, la famiglia, che inizialmente ha reagito in modo spropositato rendendo necessario anche l'intervento della polizia locale, non ha potuto fare altro che confessare. Durante il servizio, inoltre, i proprietari hanno anche dichiarato che i cinque cuccioli restanti sarebbero dovuti partire per delle adozioni non ben specificate a Napoli, in un loro furgone non a norma per il trasporto di animali.

«Fin dall'inizio ci siamo attivati per scovare i colpevoli dell'abbandono e fare luce sull'accaduto, anche perchè diverse erano le voci su questo sospetto ritrovamento - dichiara Giuliana Luppi, coordinatrice delle guardie zoofile dell'Oipa di Genova e provincia -. Le indagini hanno portato alla luce una situazione molto diversa: nessun abbandono ma l'ennesima cucciolata casalinga, che, come spesso accade, viene fatta senza criterio dalla famiglia che si è trovata 9 cuccioli che non sapeva più come gestire».

Data la situazione le guardie zoofila dell'Oipa hanno denunciato i proprietari per abbandono di animali e sequestrato l'intera cucciolata, priva di vaccini e di microchip, anche se fortunatamente in buone condizioni di salute. I cuccioli, di quasi due mesi di vita, sono ora presso il canile convenzionato, nell'attesa di trovare una felice adozione.