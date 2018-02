Sicurezza, posizionati 85 cubi anti-terrorismo. In arrivo altri 74 per corso Italia

Sono stati posizionati gli 85 nuovi cubi antiterrorismo acquistati dal Comune di Genova grazie al contributo degli sponsor privati coinvolti nel progetto "SicurInsieme”, avviato lo scorso anno in un'ottica di sicurezza e prevenzione di attacchi di stampo terroristico.

I dissuasori, "cubotti" di granito e calcestruzzo dotati di targa che indica chi li ha acquisati, sono stati installati sulla base di una mappa disegnata dall'assessorato e dall'ufficio politiche di sicurezza, di concerto con la Prefettura e i Vigili del Fuoco: tre sono stati posizioanti in via XX settembre, 10 in via san Vincenzo, 3 in piazza De Ferrari, 14 in via San Lorenzo, 7 in piazza Raibetta e 12 in piazza Caricamento.

Ventisei cubi-dissuasori hanno fatto la loro comparsa a Sestri Ponente, mentre altri 10 verranno installati in via Garibaldi e in via Cairoli. Per queste ultime due vie verrà rispettata la caratteristica di quelli già posizionati ad agosto nelle stesse strade (ovvero granito di Baveno), mentre gli altri saranno in calcestruzzo con finitura rosa (come per via XX settembre).

Entro la fine di febbraio verranno installati altri 74 cubi nel ponente genovese, tra via Piave e Boccadasse: l'obiettivo è mettere in sicurezza un'area estesa e molto frequentata soprattutto nei mesi primaverili.