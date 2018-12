Paura in via Bertolotti: crolla il soffitto di un palazzo, quattro famiglie evacuate

Nella notte tra sabato e domenica - poco dopo le 24 - i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Bertolotti, a Cornigliano, per il crollo del soffitto in una palazzina. Per la precisione, a cedere, una porzione di soffitto nella tromba delle scale che collegano i pianerottoli.

Adesso le scale risultano inagibili, e i pompieri hanno evacuato le quattro famiglie che risiedono nel palazzo (circa 30 persone in tutto).

Oltre ad aver rimosso i calcinacci pericolanti, i Vigili del Fuoco hanno aiutato gli abitanti a portare via i generi di prima necessità.