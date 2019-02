Sei mesi fa il crollo di ponte Morandi, Genova ricorda le sue vittime

È un San Valentino particolare per Genova. Oggi, giovedì 14 febbraio 2019, oltre alla festa degli innamorati, la città ricorda le 43 vittime del tragico crollo di ponte Morandi, avvenuto esattamente sei mesi fa, il 14 agosto 2018. Questa mattina 43 rose rosse verranno deposte sul greto del torrente Polcevera in memoria delle persone, che hanno perso la vita quel giorno.

La cerimonia è in programma alle 11.36, lo stesso orario del crollo del ponte. Quel giorno pioveva e molti sono rimasti a casa invece di prendere auto o moto per andare al mare in riviera. Altrimenti i morti potevano essere molti di più.

Ci sono date, che segnano un prima e un dopo, e il crollo del ponte Morandi, non solo per Genova, di certo appartiene a questa categoria. La città ha vissuto sei mesi difficili, soprattutto dal punto di vista della mobilità. Il Comune non è rimasto a guardare e ha cercato di adottare aggiustamenti, che permettessero di migliorare la situazione. Ma molte aziende e famiglie si sono trovate a fare i conti con una quotidianità niente affatto facile.

Da parte sua la Procura ha svolto le prime indagini, interrogando indagati e persone informate sui fatti, per cercare di capire quanto fosse noto lo stato di degrado del viadotto. Gli alti dirigenti di Autostrade, nonostante la più volte messa nero su bianco 'massima disponibilità a collaborare con i magistrati', non hanno risposto alle loro domande.

Se verranno rispettati i tempi, nei primi sei mesi del 2020 Genova avrà un nuovo ponte, realizzato in base al progetto donato alla città da Renzo Piano. Dall'altra parte bisognerà vedere quali saranno i tempi della giustizia e se alla fine qualcuno pagherà per quello che è successo. La città ha dato sempre prova di volere reagire, ma questa è una ferita, che rimarrà sempre ben impressa nella mente dei genovesi.