Risarcimenti crollo Morandi, Toti: «Abbiamo più fondi rispetto alle domande»

«Tutti i commercianti che hanno subito un danno economico a seguito del crollo del viadotto Morandi, e che hanno la documentazione richiesta in regola, saranno risarciti. Nessuno resterà senza indennizzo. Abbiamo più fondi disponibili rispetto alle domande che stiamo ricevendo». A dirlo questa mattina è stato il presidente della Regione Liguria e commissario delegato all'emergenza, Giovanni Toti, in merito ai risarcimenti cosiddetti una tantum di 15mila euro destinati ai lavoratori autonomi.

Gli uffici della Regione Liguria da giorni incontrano i rappresentanti di categoria per chiarire e supportare i lavoratori anche nella compilazione della modulistica richiesta: «Con i bandi - prosegue il commissario delegato - siamo partiti da chi ha subito i danni maggiori, con una chiusura di 30 giorni, per poi scendere a 15 giorni fino ad arrivare all'attuale bando che include anche chi ha dovuto sospendere la propria attività per 7 giorni lavorativi non consecutivi. Il 16 di aprile, giorno in cui si chiuderà il bando attualmente attivo, firmerò un decreto per attivarne un altro per permettere di accedere a questi fondi anche a chi ha avuto chiusure inferiori ai sette giorni. Questo per garantire a una platea il più ampia possibile di ottenere i risarcimenti».

L'indennizzo, previsto dall'articolo 4-ter comma 2 della Legge Genova, è a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del tragico evento del 14 agosto 2018.

Le domande devono essere presentate, attraverso un sistema telematico sul sito di Regione Liguria, nella sezione dedicata “Ponte Morandi” – “sostegno al reddito lavoratori autonomi – una tatum”.