Crollo ponte Morandi: un nastro giallo per ridurre le auto

Tristezza, rabbia, smarrimento. Questi sono solo alcuni dei sentimenti che in queste ore avvolgono i genovesi e tutti coloro che sono stati coinvolti, direttamente e non, dal crollo del ponte Morandi. Mentre i soccorritori continuano a scavare e la magistratura sta facendo il suo corso per chiarire le cause di questo enorme disastro, c'è chi sta pensando a come ripartire, come organizzarsi per non venire sopraffatti dagli eventi.

Per questo merita risalto l'iniziativa di un veterinario genovese, Paolo Molinari, che propone un modo per tentare di limitare i disagi al traffico. Sulla scia di una nota applicazione per smartphone e tablet, l'idea è quella di condividere il proprio mezzo di trasporto per offrire un passaggio a chi ne ha bisogno. In questo caso senza scopo di lucro.