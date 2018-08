Crollo ponte Morandi, la solidarietà dei genovesi: come aiutare

Il cuore grande dei genovesi non si ferma nemmeno di fronte alla tragedia che ha lasciato senza fiato l'Italia intera: anzi, davvero tanti i cittadini che in queste ore stanno chiedendo come possono aiutare. Ma è sempre meglio, anziché prendere iniziative spontanee che possono risultare più di intralcio che di reale aiuto, informarsi sulle richieste ufficiali.

Il numero da chiamare

Il centro civico Buranello, dove ad oggi sono radunati gli sfollati, a giovedì sera fa sapere di non aver bisogno al momento di niente (nè cibo, nè vestiti, nè articoli di igiene, ecc.). Ma, per chiedere se si può dare una mano a gestire il centro come volontari, e per chiedere di persona quali sono le necessità del momento, si può chiamare il numero 800177797.

Distribuzione di articoli per bambini

Già organizzati i primissimi appuntamenti nel segno della solidarietà: venerdì 17 agosto dalle ore 16 presso "Il Pollicino" in via San Bartolomeo della Certosa 11, la SOC S. Bartolomeo e la Conferenza San Vincenzo di Certosa distribuiranno alle famiglie che non possono rientrare nelle proprie abitazioni indumenti per bambini, biscotti, omogeneizzati, giocattoli.

Carige apre un conto per le famiglie delle vittime

È disponibile un conto corrente per la sottoscrizione a favore delle famiglie delle vittime del crollo di Ponte Morandi: a renderlo noto, Banca Carige.

L'istituto ha aperto la raccolta fondi col primo versamento di 100.000 euro sul conto corrente n° 73633/80 acceso presso la Sede di Genova intestato a "BANCA CARIGE SPA VITTIME CROLLO PONTE MORANDI".

La banca ha anche deliberato, con decorrenza immediata, un ulteriore supporto ai privati e alle imprese coinvolti nella tragedia, attraverso la sospensione della rate dei mutui e la concessione di finanziamenti a tassi calmierati.

Il gruppo Facebook "Aiuti per gli sfollati"

Uno dei casi in cui il web e i social possono portare un aiuto all'indomani di una tragedia è, senz'altro, quello del gruppo Facebook "Certosa: aiuti per gli sfollati".

I cittadini della Valpolcevera in questo caso si sono organizzati per unire le forze. Dopo essersi iscritti al gruppo, si possono pubblicare post inserendo la dicitura "cerco" o "offro", così sarà più facile individuare i messaggi di chi chiede aiuto e chi lo offre. Non è però un'iniziativa ufficiale dunque la cosa migliore è sempre chiamare prima il numero di telefono riportato nei primi paragrafi di questo articolo.

Toti: «Se volete aiutare, venite in vacanza in Liguria»

Infine, un appello lo ha lanciato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine della conferenza stampa di giovedì pomeriggio: «Genova non è in ginocchio, la Liguria rimane un posto bellissimo, i fatti di questi giorni non cambiano le cose. Chi vuole dare una mano può venire qui in vacanza: la regione è raggiungibile, ha le sue autostrade che, a parte la drammatica ferita nel cuore di Genova, sono integre e percorribili. Alla tragedia di questi giorni non deve aggiungersi anche quella di una recessione che non avrebbe di fatto senso».