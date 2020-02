«Mai più morti innocenti», i parenti delle vittime del Morandi scendono in piazza

L’avevano annunciato settimane fa, e come promesso sono scesi in piazza per chiedere giustizia e più sicurezza sulle autostrade. A un anno e mezzo dal crollo del ponte Morandi, i parenti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018 si riuniscono all’autogrill di Genova Ovest per una manifestazione cui partecipano i membri di numerosi altri comitati.

Tra loro anche quelli del neonato comitato Autostrade Chiare, che in poche settimane ha raccolto centinaia di adesioni e che domani scenderà a sua volta in piazza, in largo Pertini. L’appuntamento di oggi invece è per le 10, con la richiesta di presentarsi con gilet ad alta visibilità per garantire l’incolumità dei partecipanti, vista la zona particolarmente trafficata. Una manifestazione finalizzata a ricordare chi ha perso la vita mentre andava in vacanza, al lavoro, a trovare amici o parenti, vite spezzate all’improvviso che hanno lasciato un vuoto incolmabile.

«Noi non perdiamo di vista il nostro obiettivo, la ricerca dei colpevoli della morte dei nostri cari e la sicurezza dei cittadini, e per questo manifestiamo», aveva detto Egle Possetti, voce sempre pacata del Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi, nel pieno della bufera sollevata dalle frasi del fotografo Oliviero Toscani.

E sempre Egle Possetti aveva risposto, nei giorni scorsi, al nuovo amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi, che aveva espresso il desiderio di incontrarla insieme con gli altri parenti: «Al momento preferiamo non dare nessuna risposta - è stato l’asciutto commento - e ci prendiamo il nostro tempo per valutare, d’altronde loro hanno avuto 18 mesi per avanzare questa proposta».

La manifestazione arriva all’indomani dal varo della prima “maxi campata” del nuovo viadotto sul Polcevera, posizionata tra le pila 8 e 9, sulla sponda di ponente del torrente.