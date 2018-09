Crollo ponte Morandi, torna a casa uno dei feriti

Uno dei feriti dopo il crollo di ponte Morandi è tornato nella sua città. Si tratta di Federico Cerne. «Ieri notte ho accolto all'Ospedale Maggiore di Trieste Federico Cerne finalmente ritornato in Friuli. Rientro vicino anche per Rita Giancristofaro, entrambi sopravvissuti alla tragedia del Ponte Morandi di Genova. Grazie a tutti coloro che hanno permesso questo. Dalla Protezione Civile della Regione Autonoma ai professionisti dell'elisoccorso», così il governatore Riccardo Riccardi in un post su Facebook.

Federico Cerne e Rita Giancristofaro stavano attraversando il Ponte Morandi al momento del crollo, lo scorso 14 agosto, mentre erano diretti all'Acquario di Genova. Nella caduta, Cerne ha riportato numerose fratture mentre la compagna, Rita Giancristofaro, ha subito lesioni più gravi ed è ancora ricoverata in ortopedia all'Ospedale Galliera di Genova.

«Il maltempo dei giorni scorsi ci aveva costretti a rimandare il rientro di Federico in regione - ha aggiunto il vicegovernatore friulano - ma, appena stabilizzatosi il meteo, con un volo notturno abbiamo potuto procedere al trasferimento e, per questo, devo ringraziare i piloti e gli addetti dell'elisoccorso e i volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che hanno contribuito al trasporto in totale sicurezza».