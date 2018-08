Crollo ponte Morandi, Bucci: «Genova non è in ginocchio»

«Genova non è in ginocchio», ha ripetuto più volte il sindaco di Genova, Marco Bucci, durante il punto con la stampa nella sede della Protezione civile regionale dopo il drammatico crollo del ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada sopra il torrente Polcevera. Il bilancio ancora provvisorio parla di di 35 morti accertati e 11 feriti, di cui due gravi. Nelle prossime ore è atteso a Genova il premier Giuseppe Conte.

Sono ore di dolore in città mentre i soccorritori, vigili del fuoco, polizia, 118 e protezione civile, sono impegnati sul luogo della tragedia per cercare altre persone ancora in vita. La Protezione civile ha attivato il numero verde 800 640 771. Per informazioni e segnalazioni su persone disperse è possibile contattare lo 010 5360637 oppure 010 5360654.

Autostrade per l'Italia ha comunicato che «sulla struttura, risalente agli anni '60, erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione. I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova. Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi».

La circolazione dei treni è ripresa rallentata. Pesanti le ripercussioni sul traffico in città. Il crollo ha interrotto l'autostrada fra Genova Ovest e l'aeroporto. L'invito è quello di non mettersi in auto salvo casi di estrema necessità in modo da favorire il lavoro dei mezzi di soccorso.