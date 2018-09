L'emozione dei vigili del fuoco a De Ferrari: «Uniti ce la faremo». Video

Una delegazione di pompieri intervenuti sul luogo del crollo di ponte Morandi è salita sul palco venerdì 14 settembre in occasione della commemorazione delle vittime: «Una delle giornate più difficili della nostra carriera - ha detto il capo squadra Alessandro Campora - ma se ci tendiamo la mano, tutti, insieme riusciremo a rialzarci». Interminabili gli applausi per loro e per tutti i soccorritori e le forze dell'ordine.