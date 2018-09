Quattro treni in più al giorno e rivoluzione traffico a Sestri e Cornigliano: così Genova si prepara alle scuole

Un treno ogni mezz’ora nei giorni feriali, e 4 nuovi treni che vanno ad aggiungersi a quelli già in circolazione: scatta da sabato 8 settembre, su richiesta di Regione Liguria, il piano di incremento dell'offerta di Trenitalia sulla linea Sestri Levante-Savona, una tra le più frequentate dai pendolari e, nell’emergenza mobilità post crollo Ponte Morandi, potenzialmente in grado di sostituire sul territorio cittadino gli spostamenti in auto.

I nuovi treni

Un obiettivo, quello di incentivare il trasporto pubblico e quello su rotaie, cui Comune e Regione si stanno concentrando soprattutto in queste settimane, in vista della riapertura delle scuole: meno auto circolano sulle strade, in particolare su quelle del ponente, più si facilita (almeno sulla carta) la circolazione stessa. E così, oltre alla garanzia di un treno ogni mezz’ora da lunedì a venerdì, Trenitalia ha promesso che dal 17 settembre, giornata in cui riprenderanno le lezioni in tutti gli istituti liguri, entreranno in servizio 4 nuovi treni al giorno:

- da Savona a Genova Quarto (R 11215)

- da Savona a Genova Brignole (R 11217)

- da Genova Brignole a Savona (R 11214 e R 11216)

«Oltre ai nuovi treni sarà estesa la periodicità di alcuni regionali anche ai sabati e in alcuni casi anche alle domeniche, sulla linea Savona - Sestri Levante - ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino - Il piano di implementazione è il frutto dei tavoli tecnici di coordinamento per il trasporto pubblico locale finalizzato all'implementazione dei servizi per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi».

Rivoluzione traffico a Sestri Ponente e Cornigliano

Allo stesso modo, anche l’assessorato alla Mobilità del Comune, in collaborazione con il Municipi Medio Ponente, sta lavorando a una serie di modifiche alla viabilità e ordinanze con cui spera di sciogliere il nodo del traffico entro il 17 settembre. E nell’attesa che i lavori di allargamento di lungomare Canepa vengano completati, e che la cosiddetta “Strada del Papa” interna a Ilva (e destinata ai mezzi pesanti) sia inaugurata, Cornigliano e Sestri Ponente sono diventati il fulcro attorno a cui ruota la maggior parte della viabilità per chi fa il pendolare da e per la Valpolcevera.

Il risultato è che nelle ore di punta le vie dei due quartieri, da via Cornigliano a via Siffredi, si trasformano in giganteschi serpentoni di auto incolonnate inframmezzate da tir e camion che spesso non disdegnano di imboccare - vuoi per errore dovuto al caos, vuoi intenzionalmente - la Sopraelevata. Con conseguenti code che, soprattutto per chi procede in direzione ponente, provocano disagi anche al traffico di Sampierdarena.

A oggi il Comune ha tentato diverse strategie, tra cui quella, intrapresa da martedì 4 settembre, di chiudere via Cornigliano al traffico privato, per chi viaggia in direzione levante, nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalla 16 alle 20, con eccezione per autobus e taxi. Tra gli altri provvedimenti, validi sino all’1 febbraio 2019 come da ordinanza, ci sono:

- Via Siffredi tratto compreso tra Via Guido Rossa e Via dell’Acciaio e Via Pionieri e Aviatori d’Italia: il limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di fermata veicolare.

- Via Fiamme Gialle

a) ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

b) limite massimo di velocità di 30 km/h;

c) divieto di fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti nei settori di sosta ubicati sulla sede stradale, ambo i lati;

d) obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra per i veicoli che, in direzione monte, giungono all’intersezione con Via di Francia.

- Via Pietro Chiesa (tratto compreso tra Via San Pierd’Arena e Via Fiamme Gialle)

a) obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza all’intersezione con Via Fiamme Gialle;

b) limite massimo di velocità di 30 km/h.

- Via di Francia (tratto compreso tra Via San Pier d’Arena e Via Fiamme Gialle)

a) obbligo di dare la precedenza all’intersezione con Via Fiamme Gialle;

b) limite massimo di velocità di 30 km/h.

- Via Cornigliano

a) limite massimo di velocità di 30 km/h;

b) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;

c) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato mare, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 20:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 1 ora, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.

Mercoledì 5 settembre sono entrate inoltre in vigore ulteriori disposizioni che riguardano in particolare Cornigliano:

- via Bertolotti nel tratto compreso tra piazza Metastasio e via Minghetti invertito il senso di marcia con direzione da levante verso ponente

- vico Saponieria istituita l’inversione del senso di marcia ovvero, da monte verso mare

- piazza Battelli istituito il senso unico di marcia verso ponente

- piazza Monteverde istituito il senso unico di marcia verso ponente che confluisce nella via Bertolotti con obbligo di arresto all’intersezione (STOP).

- via Cornigliano in direzione ponente-levante è percorribile nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 16 e il sabato e la domenica tutto il giorno.

«Le modifiche sono state pensate per garantire una maggiore fruibilità del traffico, cercando di ascoltare territorio e cittadini - ha spiegato l’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari - Altre ne verranno nei prossimi giorni, cercando di tenere conto delle esigenze di tutti».