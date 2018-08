Traffico in tilt aspettando ponte Renzo Piano

La difficile ricerca della normalità. I genovesi stanno rientrando dalle ferie e sulle strade cittadine e autostrade si vedono gli effetti del crollo di ponte Morandi. Il futuro, la nuova viabilità, anche grazie al contributo di Renzo Piano, potrà restituire ai cittadini la possibilità di muoversi senza gli attuali disagi. Ma oggi è oggi e quel futuro di una nuova Genova resta al momento lontano.

Ieri l'architetto e senatore a vita ha incontrato il commissario per l'emergenza e presidente della Regione, Giovanni Toti, e ha presentato un suo progetto di nuovo viadotto. Entro questa settimana, Autostrade presenterà un suo piano di demolizione, anche se ancora non è chiaro se sarà la stessa società a occuparsi dell'abbattimento dei resti di ponte Morandi.

Tornando al traffico, la situazione si fa ogni giorno più difficile. Questa mattina dalle 7.30 e per diverse ore si sono registrate code tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto e in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova. Rallentamenti anche fra Sestri e Cornigliano in prossimità del casello aeroporto in direzione centro; da oggi via Cornigliano in direzione levante può essere percorsa solo dai mezzi pubblici. Ma anche corso Europa a levante ha subito ripercussioni, soprattutto provenendo da Nervi, complici i lavori sul Bisagno nella zona di Brignole.

Le rassicurazioni di Toti

Questa mattina il governatore Toti ha affidato ai social network un suo pensiero, forse anche con l'intenzione di fare un po' di chiarezza su quelli che sono i prossimi passi e a chi spettano. «Per un volta possiamo farla semplice - scrive Toti -: Autostrade apre il cantiere e paga il conto. Fincantieri costruisce il ponte (se serve con altre primarie imprese necessarie per il loro know-how). Renzo Piano regala a Genova il disegno di un ponte bellissimo. Così, senza polemiche, la città può riavere in fretta un'opera indispensabile, sicura e meravigliosa. Così si onora davvero chi ha perso la vita».

Riunione in prefettura a due settimane dal crollo

Ieri si è riunito in Prefettura il Centro di Coordinamento dei Soccorsi presieduto dal Prefetto, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, allo scopo di effettuare un aggiornato punto della situazione sui profili di criticità connessi al crollo del ponte Morandi.

Nel corso della riunione i Vigili del fuoco hanno comunicato che, esaurite le attività di soccorso e di ricerca, si sta continuando a operare nella zona del crollo per rimuovere le macerie. L'Amministrazione comunale, in relazione alla situazione degli sfollati, ha reso noto che 207 persone hanno trovato sistemazione in strutture alberghiere, 72 in case di proprietà del Comune mentre 311 hanno optato per un'autonoma sistemazione.

Il 118 ha confermato che attualmente sono 6 le persone ferite ancora ricoverate, di cui 4 presso l'ospedale San Martino, uno presso Villa Scassi e una presso la struttura ospedaliera del Galliera. Sul versante della mobilità si è tenuta la periodica riunione del Comitato Operativo della Viabilità all'esito del quale sono state definite le seguenti misure:

in considerazione della ubicazione della maggior parte dei presidi ospedalieri nel levante cittadino sono state individuate soluzioni in grado di garantire, mediante la previsione di un canale informativo dedicato tra 118, Compartimento di Polizia Stradale e Polizia locale, il tempestivo raggiungimento degli ospedali da parte delle autoambulanze;

è stata concordata una più precisa definizione della segnaletica autostradale volta a indirizzare il traffico veicolare diretto al porto di Genova;

l'Autorità di Sistema Portuale, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, sta predisponendo un piano di viabilità alternativo relativo al porto;

si è convenuto di dare avvio a una serie di misure sperimentali da parte della Polizia locale al fine migliorare la viabilità cittadina con particolare riferimento ai veicoli in uscita dal casello di Genova aeroporto.

Il Comune ha reso noto che è al vaglio delle competenti strutture l'adozione di soluzioni volte ad accelerare l'apertura della cosiddetta strada del papa (perché percorsa a suo tempo da Giovanni Paolo II), destinata a consentire ai mezzi pesanti diretti in porto di attraversare un'area sita all'interno dello stabilimento Ilva di Cornigliano, al fine di alleggerire la viabilità secondaria.

Priorità assoluta riveste, inoltre, il ripristino della viabilità cittadina sulla sponda destra del torrente Polcevera, anche allo scopo di porre fine all'isolamento di coloro che risiedono nella zona. Per quanto attiene alla problematica di Ansaldo Energia, il Comune ha spiegato di aver commissionato apposite verifiche a una società specializzata, le cui risultanze hanno consentito di escludere dall'ordinanza sindacale di aggiornamento della perimetrazione della zona rossa una parte dello stabilimento, consentendo, in tal modo, a 700 persone di riprendere a lavorare.

Prosegue, inoltre, l'attività di vigilanza della zona rossa, assicurata dalle Forze dell'ordine in collaborazione con la Polizia locale che, attraverso 14 presidi dislocati su entrambi i versanti del fiume, garantisce il rispetto del divieto di accesso all'area disposto con ordinanza sindacale.

A conclusione dei lavori, i componenti del centro coordinamento soccorsi hanno ricevuto la visita dell'arcivescovo di Genova, Cardinale Angelo Bagnasco, che ha tenuto a rivolgere ai presenti parole di vicinanza e di ringraziamento per il prezioso impegno comune speso, con abnegazione e professionalità, nel fronteggiare un'emergenza dolorosa e difficile.

Il cardinale ha sottolineato come in queste occasioni di sgomento e smarrimento risulti decisivo il ruolo svolto dalle istituzioni e dalla macchina dei soccorsi, chiamati ad assicurare risposte tempestive a fronte di emergenze improvvise.