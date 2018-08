Crollo Ponte Morandi, seconda notte di scavi: si continua a cercare

Secondo risveglio senza più l’ormai familiare silhouette di Ponte Morandi per Genova: dopo l’ennesima nottata trascorsa a scavare tra macerie e lamiere, il bilancio delle vittime sarebbe di 38 identificate e una ancora non identificata, a cui si aggiungono 16 feriti, di cui 9 in codice rosso.

Sabato alla Fiera di Genova, nel padiglione Jean Nouvel, verranno celebrati i funerali di Stato alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, delle autorità e del cardinale Angelo Bagnasco, che officerà le esequie.

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 agosto, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato in visita all'ospedale San Martino di Genova, mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in Prefettura.

Come stanno i feriti

Resistono e lottano per la vita, intanto, i feriti ricoverati negli ospedali cittadini. Al San Martino la donna di circa 75 anni intossicata dai fumi dell'incendio divampato nella sua abitazione a seguito del crollo del ponte sarà sottoposta a un nuovo ciclo di camera iperbarica, dopo quello effettuato due giorni fa.

Tra le notizie positive, l'identificazione di Marian Rosca, cittadino rumeno del 1982,come uno dei feriti portati sempre al San Martino. Inizialmente inserito tra le vittime, è invece vivo, anche se in gravi condizioni, e sta affrontando un grave trauma cranico e un trauma toracico, drenato,

Ulteriormente migliorate le condizioni di Martin Kucera, il 46enne cittadino della Repubblica Ceca, che presumibilmente sarà dimesso nei prossimi giorni dal Trauma Center, dov’è ora ricoverato.

Gianluca Ardini, il giovane genovese di 28 anni a cui sono state ridotte le fratture a spalla, bacino e colonna è in condizioni stabili e si trova ricoverato in Subintensiva presso il Monoblocco.

Migliorano lentamente anche le condizioni di Yelina Natalya, 43enne ucraina, sottoposta a intervento chirurgico per ridurre una frattura esposta a una caviglia e una frattura alla colonna; è stubata, ricoverata in Rianimazione e ha parlato con gli psicologi dell'ospedale. Il marito, Eugeniu Barbu, 34enne residente a Caserta, è stabile e potrebbe dover essere sottoposto a un intervento alla colonna cervicale.

Al Galliera è a oggi ricoverata una sola ferita, una donna che versa in condizioni critiche e che da ormai due giorni è ricoverata nel reparto Rianimazione, dove i medici stanno disperatamente tentando di stabilizzarla prima di riportarla in sala operatoria. Il resto dei feriti si trova al Villa Scassi.

La situazione degli sfollati

Sul luogo del crollo sono centinaia gli uomini impegnati nelle operazioni di scavo, cui si aggiungono tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine e i volontari che si stanno occupando della gestione del sito e delle persone - oltre 600 - che dalla mattina di martedì 14 agosto, giorno del disastro, attendono di poter tornare nelle loro case, fatte evacuare per precauzione.

Il pilone immediatamente soprastante via Porro e via Pillak, infatti, così come il troncone di ponte rimasto in piedi, hanno dato pericolosi segni di cedimento, e nelle scorse ore pompieri e Protezione Civile hanno operato senza sosta per accompagnare ogni singolo sfollato negli appartamenti dei palazzi a rischio per recuperare effetti personali e animali domestici che erano stati costretti ad abbandonare. Intorno a mezzogiorno di mercoledì le spedizioni sono state sospese per qualche ora per ragioni di sicurezza - il cedimento pareva praticamente imminente - ma sono poi riprese nel primo pomeriggio.

Gli sfollati hanno trascorso la notte da amici, parenti e negli alberghi che hanno stipulato la convenzione con il Comune di Genova (sono 11 i civici inseriti nella “zona rossa”), che ha allestito all’interno del centro civico Buranello, a Sampierdarena, un centro di accoglienza attivando 24 ore su 24 il numero telefonico 010.65981. Chiunque sia rimasto senza abitazione, ha reso noto il Comune, può rivolgersi al centro per essere preso in carico dagli operatori e sistemato in collocazioni provvisorie in attesa di soluzioni abitative di lungo periodo.

Comune di Genova e Arte stanno inoltre predisponendo un elenco di appartamenti (circa 50 nella prima fase) che saranno disponibili da lunedì 20 agosto per le famiglie rimaste senza alloggio, con priorità per i nuclei con anziani, minori e disabili. Sarà presto pronto un ulteriore elenco di 300 abitazioni di proprietà pubblica su cui realizzare interventi di manutenzione da finanziare attraverso una richiesta al Governo.

Genova isolata, incognita viabilità e trasporti

E proprio dal premier Giuseppe Conte, a Genova insieme con il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri Danilo Toninelli e Matteo Salvini, è arrivata la firma sulla richiesta dello Stato d’Emergenza per 12 mesi avanzata dal governatore ligure Giovanni Toti e sullo stanziamento dei primi fondi, 5 milioni di euro per realizzare gli interventi urgenti.

Tra le priorità c’è, ovviamente, la rimozione delle macerie dal greto del Polcevera, anche alla luce di eventuali temporali e del rischio alluvionale, e la realizzazione di infrastrutture alternative per sbloccare la viabilità. Senza il viadotto dell’A10, infatti, Genova si ritrova di fatto tagliata a metà, divisa dall’estremo ponente e isolata dal resto della regione e da quelle limitrofe. Enormi disagi si prevedono anche per il porto, l’aeroporto e le aree industriali del ponente.

Già giovedì mattina, giorno dopo Ferragosto, si sono registrati rallentamenti sul Ponte Elicoidale in direzione del Terminal traghetti e lungo la direttrice di levante di lungomare Canepa, sempre verso il terminal traghetti. In zona sono dislocate diverse pattuglie della Municipale a regolare il traffico, congestionato nonostante il periodo anche in autostrada: poco dopo le 8, oltre 1 km di coda all’altezza del casello di Genova Pegli.

Autostrade ha comunicato i seguenti percorsi alternativi:

- Chi da Savona è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova.

- Chi da Livorno e Genova è diretto a Savona, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova e proseguire per Savona.

- Coloro che sono diretti al porto di Genova e provengono da Milano o Livorno, possono percorrere la A7 Milano-Genova ed uscire a Genova ovest, percorso inverso per chi dal porto è diretto verso Milano o Livorno.

- L’aeroporto di Genova è raggiungibile dalla A10 utilizzando l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Ventimiglia; invece chi proviene da Milano o Livorno deve uscire a Genova ovest sulla A7

- Per le lunghe percorrenze, dal Frejus/Traforo del Monte Bianco verso il corridoio Tirrenico si consiglia la A21 Torino-Piacenza-Brescia proseguire in A1 verso sud per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia percorso inverso in direzione Frejus e Traforo del Monte Bianco.

- Chi da Ventimiglia è diretto verso il corridoio Adriatico può percorrere la A10 fino a Savona, proseguire sulla A6 Torino-Savona e successivamente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e quindi a seconda della destinazione percorrere la A4 Torino-Trieste, o la A1 Milano-Napoli e quindi la A14 Bologna-Taranto.

Per quanto riguarda il servizio autostradale di Atp Esercizio, attualmente tutti i servizi autostradali provenienti da Nervi (Levante) dai Giovi (entroterra Genova) utilizzano l'uscita di Genova Ovest. Per quanto riguarda le linee di ponente, le linee del Gruppo C in arrivo dal Ponente Genovese (Varazze, Cogoleto, Arenzano) sono limitate a Genova Voltri. Anche le linee dalla valle Stura del Gruppo F sono attestate a Voltri. Mentre le linee della Valle Scrivia che utilizzano il percorso autostradale transitano attraverso lo svincolo di Genova Ovest (Arquata Scrivia, Isola del Cantone, Busalla, Mignanego, Valbrebenna, Crocefieschi, Montoggio, Casella, Savignone e Vobbia). Il servizio Airport Shuttle dal Tigullio prosegue utilizzando parte di percorso urbano genovese: corso Aurelio Saffi, via Gramsci, via di Francia, via Lungomare Canepa, strada a mare "Guido Rossa" e Cornigliano. I tempi di percorrenza verranno a questo modo prolungati di una trentina di minuti.

Sia Conte sia Toninelli e Di Maio, a margine dei vari incontri in Prefettura, dei sopralluoghi e del Consiglio dei ministri straordinario, hanno puntato il dito contro Società Autostrade per il crollo, chiedendo la revoca della concessione. La replica è arrivata in serata, con l’assicurazione che la ricostruzione sarebbe possibile in 5 mesi: «In relazione all’annuncio dell’avvio della procedura di revoca della concessione, Autostrade per l’Italia si dichiara fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell’ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi - ha scritto la società in una nota - una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte sulla base dei migliori standard internazionali. Peraltro non è possibile in questa fase formulare alcuna ipotesi attendibile sulle cause del crollo. Autostrade per l’Italia sta lavorando alacremente alla definizione del progetto di ricostruzione del viadotto, che completerebbe in cinque mesi dalla piena disponibilità delle aree».

Case a rischio abbattimento, si indaga sulle cause del crollo

Sempre mercoledì, il sindaco Marco Bucci ha espresso forti dubbi sulla possibilità, da parte dei residenti di via Porro e di via Fillak, di rientrare nelle loro case, a prescindere dalla ricostruzione: «Quelle casa non si possono salvare perché sono sotto a un ponte che potrebbe essere abbattuto: ho seri dubbi che possano essere mantenute - ha detto il primo cittadino - Ci prenderemo cura degli sfollati, è la nostra priorità numero uno. Ai cittadini sarà data una casa nuova».

In attesa di scoprire le misure adottate dalle autorità, sul sito del disastro, definito «fortemente a rischio», hanno accesso soltanto i Vigili del fuoco, in particolare il personale Usar (Urban Search & Rescue), formato per la ricerca tra le macerie, affiancati da una quarantina di unità cinofile - composte da cane e conduttore - che lavorano su quattro zone: argine destro, argine sinistro, greto del Polcevera e la parte tra la campata e il pilone crollato.

Le modalità di ricerche sono quelle adottate a livello internazionale: le unità cinofile esplorano le macerie, e nel momento in cui i cani annusano odori riconducibili a essere umani abbaiano. In quei casi interviene il personale Usar, che inizia a scavare nel punto indicato dall'animale in cerca di vittime. La speranza dei soccorritori è ancora quella di assistere a un miracolo e riuscire a estrarre superstiti dalle macerie, complice il fatto che i lastroni di cemento potrebbero avere creato cavità abbastanza ampie da garantire un minimo margine di sopravvivenza.

Proseguono inoltre i rilievi della polizia Scientifica e della Giudiziaria, incaricata di raccogliere materiale per il fascicolo aperto dalla Procura di Genova: la magistratura, come confermato dal procuratore capo Francesco Cozzi, che mercoledì ha effettuato un sopralluogo, indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Sotto accusa i tiranti di Ponte Morandi, i cavi d’acciaio inseriti all’interno di colate di cemento inventati proprio dal suo ideatore, Riccardo Morandi.