Crollo Morandi e smog, quasi triplicati i veicoli sulle strade cittadine

Giovedì 20 settembre il Consiglio comunale è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Fabio Ceraudo (Movimento 5 Stelle) ha chiesto se, in seguito al crollo del ponte Morandi, è stata valutata l'ipotesi di installare centraline per il rilevamento della qualità dell'aria in tutta la città, a tutela della salute pubblica.

Per la giunta ha preso la parola Stefano Balleari: «È stato istituito un tavolo di monitoraggio partecipato da Comune, Regione, Asl, Città Metropolitana proprio su questo argomento. La situazione della mobilità è in un equilibrio critico e, aggiungerei, fragile. La sostenibilità ambientale è un problema che non sottovalutiamo. Nella riunione di ieri del tavolo si è previsto di installare un'applicazione per organizzare il car pooling, in modo da incrementare l'uso collettivo delle auto private e ridurre sia il traffico sia l'inquinamento».

«La criticità è evidente - ha replicato Ceraudo -, effettivamente da 30mila mezzi siamo passati a 80mila veicoli che circolano nella nostra città e quindi l'emergenza è chiara e per il momento si è fatto anche bene per quanto riguarda la circolazione dei mezzi. Certamente c'è da incrementare quello che noi non abbiamo visto, che è la parte dei mezzi pubblici sugli autobus, magari con delle soluzioni che potrebbero essere le corsie preferenziali solo nel tratto della zona rossa, che ormai comprende tutto. Per il resto - ha concluso il consigliere - sono molto contento perché il tavolo era quello che noi chiedevamo, spero che questo tavolo però poi frutti dei risultati e i risultati siano avere queste centraline, che permettano realmente di avere trasparenza verso i cittadini».