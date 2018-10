Morandi, il progetto di Autostrade arriva a Bucci: 9 mesi (con penali) per la ricostruzione

Autostrade per l’Italia tira dritto, e torna ad assicurare al commissario per la ricostruzione Marco Bucci di essere in grado di ricostruire il viadotto sul Polcevera entro 9 mesi.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è infatti arrivata la conferma della consegna del progetto che Aspi ha messo a punto per il ponte che prenderà il posto del Morandi: la documentazione è arrivata al sindaco e commissario Bucci nella serata di lunedì, e al momento non può fare altro che giacere virtualmente vicino alle altre proposte inviate.

Il decreto Genova, infatti, parla chiaro: Autostrade per l’Italia è fuori dalla ricostruzione (che dovrà limitarsi a finanziare), e con lei tutte le società a lei collegate, insieme con le altre concessionarie di strade a pedaggio. E se su quest’ultimo punto il governo sta lavorando per apportare modifiche in fase di conversione, sulla partecipazione di Autostrade alla ricostruzione da Roma non arriva il minimo segno di retromarcia.

Come anticipato nei giorni scorsi, il progetto di Autostrade si basa su un ponte costruibile in 9 mesi dall’ok al progetto, con penali nel caso in cui i tempi non venissero rispettati. Aspi ha inoltre sottolineato la disponibilità a sviluppare anche altri progetti alternativi, come per esempio quello di Renzo Piano. Bucci al momento non può però prendere alcun tipo di decisione: la demolizione e la ricostruzione del ponte sono vincolate non solo ai tempi del decreto Genova, ma anche a quelli della magistratura, che deve dissequestrare quanto resta del Morandi e non può farlo sino al completamento dell'incidente probatorio.

«Ho ricevuto il progetto di Autostrade, ma non l'ho ancora visto - ha detto Bucci a margine degli Stati Generali dell'Economia a Certosa - Anche se lo avessi visto non potrei fare commenti: sono arrivati molti progetti. Non posso esprimermi perché c'è una commissione tecnica preposta a farlo. Teoricamente, come commissario potrei anche stravolgere il loro parere e decidere io, ma intendo avvalermi della loro competenza. Noi manderemo delle lettere d'invito, quindi ci sono progetti che stanno arrivando senza invito e altri che arriveranno su invito, le valutazioni le faremo alla fine».

Il commissario sta quindi lavorando per essere pronto a partire non appena arriveranno le autorizzazioni: oltre a prevedere case in zona rossa potenzialmente vuote (o comunque svuotate degli oggetti di valore degli sfollati) entro dicembre, sta mettendo insieme un team di esperti che lavoreranno al progetto e lo affiancheranno nell'opera di demolizione e ricostruzione: «Adesso è ora di mettersi a lavorare - aveva detto Bucci a margine dell'inaugurazione di RistorExpo - stiamo lavorando insieme con il governo e i consulenti tecnici che stiamo mettendo insieme per fare un ponte di altissima qualità e nel più breve tempo possibile».