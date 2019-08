Scuolabus gratis, voucher per liceali e taxi: confermato il piano scuole per il post Morandi

Nel giorno in cui dal governo è arrivata la firma sulla proroga di un anno dello stato di emergenza successivo al crollo del ponte Morandi, è stato confermato che anche per il prossimo anno scolastico rimarrà attivo il 'Piano emergenza scuola' adottato in seguito alla tragedia da Regione Liguria insieme con Comune di Genova, Città metropolitana, Amt, Atp e i dirigenti scolastici degli istituti interessati.

Lo scopo, ancora una volta, è agevolare gli studenti e le famiglie che in seguito al crollo hanno avuto difficoltà a raggiungere le scuole a causa della rivoluzione della viabilità. E anche se diverse strade sono state riaperte nel corso degli ultimi mesi (dal 15 agosto anche corso Perrone dovrebbe venire riaperto in maniera definitiva), le misure adottate vengono confermate, pur con qualche modifica.

Il piano, che entrerà in azione a partire dal 16 settembre, sarà prorogato grazie al sostegno finanziario del Miur, con fondi che ancora non sono stati quantificati con esattezza: «Sono misure che vengono incontro agli studenti e alle famiglie - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Ilaria Cavo - e che promuovono l'uso del trasporto pubblico a discapito di quello privato, anche per ridurre il più possibile il numero di auto in strada».

Scuolabus gratis per gli studenti più piccoli

Sono confermati gli scuolabus per gli studenti più piccoli (fino alla terza classe della scuola secondaria di I grado), non autosufficienti nel trasporto, che dovranno spostarsi da nord a sud della val Polcevera e viceversa per raggiungere i plessi scolastici. Le scuole interessate sono: Istituto comprensivo Certosa, IC Borzoli, IC Sampierdarena, IC Barabino e IC Teglia e Bolzaneto.

Saranno questi istituti a emanare il bando, con il coordinamento del Miur, per individuare le aziende che forniranno il servizio di trasporto. Nello specifico gli istituti comprensivi Certosa, Borzoli Teglia e Bolzaneto attiveranno il servizio per i loro alunni iscritti e residenti a Sud, ovvero nella zona di Sampierderena mentre i plessi Barabino e Sampierdarena attiveranno gli scuolabus per gli studenti residenti nella zona di Certosa considerata lo scorso anno a nord del ponte. L'operazione è avviata e sarà ultimata nella prima settimana di settembre: come accaduto per lo scorso anno scolastico, dal punto di raccolta ubicato (identificato nelle fermate di autobus) nelle vicinanze delle abitazioni, gli scuolabus condurranno gli alunni a destinazione, presso le scuole di frequenza, in totale sicurezza.

A differenza dello scorso anno, in cui si percorreva il tratto autostradale Genova Ovest-Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni, quest'anno si utilizzeranno le strade aperte nel frattempo per collegare Sampierdarena e Certosa. Gli scuolabus avranno ovviamente la flessibilità di cambiare percorso in caso di interruzioni temporanea della viabilità. Saranno le singole scuole, a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, a segnalare alle famiglie i nomi e numeri degli autisti e degli accompagnatori assegnati a ciascun pulmino. La stima degli alunni coinvolti da questa misura è di 180 destinatari stimati.

Voucher per gli studenti delle superiori

Per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori di Valpolcevera, Valle Scrivia e Valle Stura, i bus dedicati vengono sostituiti da voucher che copriranno il 65% del costo dell’abbonamento integrato linea Atp extraurbana e treno o dell’abbonamento urbano del treno . I voucher saranno consegnati, su richiesta dei ragazzi, direttamente dalle scuole: a oggi sono 3.500 gli studenti delle superiori potenzialmente aventi diritto al voucher.

I beneficiari del voucher saranno tutti gli studenti delle superiori residenti in Valle Stura (Comuni di Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto) e in Alta Val Polcevera (Comuni di Ceranesi, Campomorone, Mignanego, Serra Riccò e Sant'Olcese), in Valle Scrivia (Ronco Scrivia, Mignanego, Busalla, Savignone, Casella, Montoggio, Isola del Cantone, Vobbia, Crocefieschi) regolarmente iscritti a scuole superiori che si trovano nell'intero territorio del Comune di Genova.

Il contributo sarà erogato anche agli studenti residenti nel Municipio 5 Val Polcevera e nelle unità urbanistiche 23 Campi (appartenente al Municipio 6 Medio Ponente) e 24 Campasso (appartenente al Municipio 2 Centro Ovest) del Comune di Genova, regolarmente iscritti a scuole superiori dell'intero territorio del Comune di Genova.

Infine lo stesso diritto al voucher verrà concesso anche ai residenti nell'intero territorio del Comune di Genova regolarmente iscritti a scuole superiori site nel Municipio 5 Val Polcevera del Comune di Genova. Tutte le scuole cittadine pubblicheranno un avviso sul loro sito, dal quale sarà scaricabile un modulo per accedere al contributo. Le richieste provenienti dagli studenti residenti nei comuni sopra citati saranno vagliate dalla scuola e sarà poi il Miur a erogare il contributo previsto attraverso l'accredito della somma presso la scuola di frequenza dell'alunno. Le stime prevedono che potranno beneficiare di questo sostegno più di 3.500 ragazzi.

Trasporto degli studenti sfollati residenti a San Biagio

L'anno scorso gli alunni sfollati residenti in queste zone erano 48, di cui 41 trasportati con il servizio taxi. Data la situazione di stabilizzazione delle residenze, e a seguito dell'incontro con tutte le famiglie degli alunni sfollati al fine di raccogliere le loro esigenze, il servizio è stato rimodulato come segue: per i 17 alunni frequentanti scuole d'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I grado che hanno optato per la residenza a San Biagio sarà attivato il servizio di scuolabus con navetta.

L'affidamento del servizio sarà a cura dei dirigenti scolastici degli istituti a cui sono iscritti gli alunni. I 5 alunni frequentanti scuole secondarie di II grado residenti a San Biagio usufruiranno delle agevolazioni previste per gli studenti delle scuole superiori residenti in val Polcevera.

Altri 9 alunni continueranno ad essere trasportati in taxi verso le scuole della val Polcevera, in quanto residenti in zone lontane dai punti di raccolta del servizio scuolabus (Sestri, Molassana e Quarto). Lo stesso servizio sarà garantito ai figli delle vittime che ne avranno necessità.

Taxi gratis per i figli delle vittime

Ai figli delle vittime del crollo sarà nuovamente garantito il servizio di comodato d'uso gratuito dei libri di testo e il servizio taxi, precedentemente descritto. Ai parenti universitari delle vittime sarà garantito anche quest'anno l'esonero dal contributo universitario e dalla tassa del diritto regionale allo studio.

Il piano sarà monitorato nel corso dei mesi e, i caso di necessità, eventualmente rimodulato, ma dal Miur è arrivata garanzia della copertura di tutto l’anno scolastico: «Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche per la ripresa delle scuole nel prossimo settembre abbiamo approntato un Piano per fronteggiare i disagi che potrebbero verificarsi a causa della modifica della mobilità - ha detto il vicesindaco di Genova, Stefano Balleari - Siamo rodati e la consueta azione sinergica con tutte le istituzioni coinvolte mi fa guardare con fiducia a questa ennesima prova. Quest’anno abbiamo introdotto la novità dell’abbattimento del 65% del prezzo dell’abbonamento Amt per gli studenti. Non solo un segnale di vicinanza, ma una scelta precisa: come amministrazione vogliamo continuare a incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico in luogo delle auto private. In questa fase ci appare importantissimo».