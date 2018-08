Papa Francesco: «Preghiamo per le vittime di Genova»

A 24 ore dal crollo di Ponte Morandi, anche Papa Francesco ha espresso cordoglio e solidarietà ai parenti delle vittime che hanno perso la vita nella tragedia e alla popolazione genovese.

«Mentre affido alla misericordia di Dio le persone che hanno perso la vita - ha detto il Pontefice all’Angelus - esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari, ai feriti, agli sfollati e a tutti coloro che soffrono a causa di questo drammatico evento. Vi invito ad unirvi a me nella preghiera, per le vittime e per i loro cari; recitiamo insieme l’Ave Maria».

I pensieri di Papa Francesco, in queste ore, sono rivolti «in particolare a quanti sono provati dalla tragedia avvenuta ieri a Genova, che ha provocato vittime e smarrimento nella popolazione», per cui ha chiesto e augurato «conforto, coraggio e serenità».