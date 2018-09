Vendute oltre 13mila magliette solidali: lunghe code per comprarle

«Dove posso comprare le magliette?»: è la domanda che ormai da giorni passa di bocca in bocca, di tastiera in tastiera, riferita alle t-shirt “Genova nel cuore”, messe in vendita da Comune e Regione per raccogliere fondi per le vittime del crollo di ponte Morandi. Un simbolo che ogni genovese vuole indossare in questi giorni di dolore, ma anche di speranza di rinascita, e che è ormai uscito dai confini regionali e persino nazionali, tanto da far andare esauriti i vari lotti arrivati negli Iat cittadini nel giro di poche ore e causare lunghe code agli ingressi.

Sabato 15 settembre erano già state vendute 13mila magliette (il logo è stato disegnato da Patrizia Andriani del gruppo comunicazione Regione Liguria, e ha campeggiato anche sul palco di De Ferrari durante la commemorazione di venerdì 14 settembre), e le file in via Garibaldi e al Porto Antico, due degli uffici turistici che le hanno ricevute per la vendita, non accennavano a diminuire con il passare delle ore.

«Un gesto di appartenenza e solidarietà, grazie - ha scritto il sindaco Marco Bucci, che sabato è sceso in via Garibaldi da palazzo Tursi per osservare le code - Continuate così». Le magliette a oggi sono in vendita online sul sito genovanelcuore.pubblicarrello.com e nei seguenti Iat:

- Iat Aeroporto Cristoforo Colombo, piano arrivi. Da lunedì a domenica dalle 10 alle 20

- Iat Garibaldi (via Gribaldi 12r). Da lunedì a domenica dalle 9 alle 18.20.

- Iat Porto Antico (via Porto Antico 2) da lunedì a domenica dalle 9 alle 17.50.

- Iat Stazione Marittima (Ponte dei Mille) in concomitanza con loe navi da crociera dalle 8.30 alle 12.30.