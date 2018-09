Crollo ponte Morandi: venti indagati, tra le accuse l'omicidio stradale

Che fosse questione di giorni si era ormai intuito, ma soltanto giovedì mattina è arrivata l’ufficialità: sono una ventina le persone iscritte nel registro degli indagati per il crollo di ponte Morandi, tra cui spiccano i vertici di Autostrade per l’Italia (e la società stessa), di Spa (la controllata di Atlantia che si occupa di manutenzione e gestione dei tratti in concessione) e anche dirigenti e funzionari ministeriali.

La conferma è arrivata dal procuratore capo Francesco Cozzi, che dalla mattina del 14 agosto ha preso in mano le redini dell’inchiesta insieme con il procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e i sostituti procuratore Walter Cotugno e Massimo Terrile: alle accuse ipotizzate inizialmente - disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti - si aggiunge quella di omicidio stradale plurimo, oltre che omicidio colposo in violazione delle norme anti infortunistica.

«Non chiedete i nomi - ha detto Cozzi ai giornalisti presenti a Palazzo di Giustizia - li conoscerete quando i diretti interessati ne verranno a conoscenza».

Certo sembra, però, che a ricevere l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (fondamentale per convocare l’incidente probatorio) saranno gran parte delle persone inserite nella lista compilata dalla Guardia di Finanza e consegnata alla procura nei giorni scorsi: i militari delle Fiamme Gialle hanno compilato l’elenco tenendo conto di tecnici, funzionari e dirigenti che per gli inquirenti erano a conoscenza dello stato di ponte Morandi e avrebbero dunque responsabilità, perlomeno di natura omissiva, nel crollo.