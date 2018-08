Ponte Morandi, i vigili del fuoco salvano due gattini dalle macerie

Tra le tante notizie preoccupanti che arrivano dal luogo del crollo di Ponte Morandi, ne arriva anche qualcuna tenera: i vigili del fuoco che da giorni sono impegnati sul sito della tragedia hanno trovato in mattinata due gattini rimasti imprigionati in un capannone, portandoli in salvo.

I micini sono stati individuati nel primo pomeriggio durante le operazioni di sgombero dell’area interessata dal crollo: i vigili del fuoco di Genova, insieme con quelli di Savona, li hanno recuperati nel capannone, adibito a deposito, e affidati alle cure dei volontari della Croce Verde di Quarto, che li hanno portati poi in una clinica veterinaria. Uno è in buone condizioni, l’altro dev’essere tenuto sotto osservazione.

Negli ultimi giorni gli sforzi dei pompieri si sono concentrati anche sugli animali coinvolti nella tragedia di Ponte Morandi, non soltanto su quelli dei residenti sfollati, costretti a lasciare le loro case perché nella zona rossa, ma anche sulla colonia felina che sorgeva nell’area dei binari ferroviari.