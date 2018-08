Crollo Ponte Morandi: la morte di Cristian, Dawna e la piccola Kristal sulla via per le vacanze

Nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo di Ponte Morandi, la peggiore delle notizie arriva dal sito della tragedia: i Vigili del fuoco in nottata hanno individuato ed estratto dalle macerie un'auto appartenente, stando ai primi accertamenti, a una famiglia di Oleggio, cittadina in provincia di Novara.

Si tratterebbe di Cristian Cecala, della moglie Dawna Munroe e della piccola Krystal, 9 anni: il 14 agosto stavano viaggiando sulla loro Hyundai diretti verso il porto per prendere il traghetto e raggiungere l’isola d’Elba per le vacanze. Sul traghetto non sono mai saliti, e i parenti, non avendone più notizie, avevano subito dato l'allarme.

La famiglia della donna, originaria della Giamaica, sarebbe in viaggio per arrivare in Italia: manca ancora il riconoscimento ufficiale, anche alla luce delle condizioni in cui si trovava l'auto su cui viaggiava la famiglia, ma è ormai praticamente certo che il bilancio delle vittime del crollo di Ponte Morandi sia salito da 38 a 41 vittime.