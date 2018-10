Crollo Morandi, bimbo superstite di Rigopiano mette all'asta la maglia di Cr7

Una maglietta della Juventus firmata da Cristiano Ronaldo era stata donata a uno dei piccoli superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano, il piccolo Edoardo, che aveva perso entrambi i genitori nella valanga del 18 gennaio 2017 che provocò la morte di 29 persone. Oggi, insieme ai suoi fratelli Riccardo e Piergiovanni Di Carlo (21 e 19 anni) ha deciso di mettere all'asta il cimelio per raccogliere fondi che possano aiutare gli orfani del crollo di Ponte Morandi.

Una bella storia di solidarietà è quella che arriva dall'Abruzzo, dove i tre fratelli vivono e dove i due più grandi portano avanti le attività del padre con due pizzerie nei comuni di Loreto Aprutino e Penne in provincia di Pescara La storia è stata raccontata dal quotidiano "Il Centro". La maglietta rimarrà per circa un mese esposta in una delle pizzerie dei ragazzi, dove vengono anche raccolte donazioni per aiutare i genovesi colpiti dal crollo del ponte, poi verrà messa all'asta.