Crollo Morandi, in arrivo una delibera per aiuti ai parenti delle vittime

Dopo l’annuncio nel corso dell’ultimo consiglio comunale, assessore al Bilancio con delega (da poco assegnata) ai Rapporti con la struttura del commissario per la ricostruzione, ha confermato che è allo studio un’apposita delibera per fornire supporto economico si familiari delle vittime del ponte Morandi, crollato il 14 agosto portando con sé la vita di 43 persone, tra cui 3 bambini.

Piciocchi, che venerdì mattina ha convocato un’apposita commissione, ha spiegato che la delibera si concentrerà su sgravi fiscali e contributi economici da erogare ai familiari delle vittime del ponte, decisione che arriva dopo le molte iniziative organizzate spontaneamente per raccogliere fondi allo stesso scopo (è il caso, per esempio, di Aster e Amiu, aziende in cui erano impiegati rispettivamente Alessandro Campora, 53 anni, e Mirko Vicini e Bruno Casagrande, 31 e 46 anni)

La delibera dovrebbe essere pronta la prossima settimana per il passaggio in giunta: al Belgio la possibilità di assegnazione di alloggi pubblici, sgravi sui tributi comunali e gratuità delle mense scolastiche, oltre che l’istituzione di borse di studio per i figli delle vittime. Alla commissione hanno partecipato anche i rappresentanti degli sfollati di via Porro, Franco Ravera e Mimma Certo.