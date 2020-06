Si stacca intonaco dal ponte Monumentale, vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 15 di giovedì 25 giugno 2020 in via XX Settembre per mettere in sicurezza il ponte Monumentale, dal quale si sono staccate porzioni d'intonaco.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale per regolare il traffico. Per i vigili del fuoco si tratta di un intervento di routine: nei giorni scorsi analogo episodio aveva interessato la rampa che conduce al casello autostradale di Genova Ovest sopra via Cantore.

Non si registrano danni a cose o persone.