Schianto nella notte a Campomorone per il crollo di un cornicione

Brutto risveglio la scorsa notte per gli abitanti di via Gavino a Campomorone. Intorno all'1 il cornicione di un vecchio palazzo è crollato, travolgendo e portando con sé una parte di un balcone. Anche grazie all'ora tarda, non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Una volta messa in sicurezza l'area, sono state avviate indagini per tentare di risalire alle cause del crollo.

Oggi sono previsti ulteriori rilievi. La strada è stata riaperta a senso unico alternato.