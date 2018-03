Centro, crollano calcinacci nel tunnel di via Carcassi

La Municipale ha chiuso ai pedoni il passaggio sotto il tunnel di via Carcassi, in centro città, per il crollo di alcuni calcinacci dalla volta.

La precauzione è stata presa dopo che alcuni detriti sono precipitati sul marciapiede, rischiando di colpire chi percorre il tunnel a piedi per raggiungere la sottostante via San Vincenzo o via Bartolomeo Bosco.

Resta invece consentito il transito di auto e moto.