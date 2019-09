Piazza della Meridiana, crolla un pezzo della balaustra di marmo

Transenne all’antica balaustra di marmo della scalinata che da piazza della Meridiana porta a Palazzo Bianco.

Venerdì mattina, infatti, uno dei capitelli che la compongono si è staccato ed è caduto sul selciato sottostante, fortunatamente senza colpire nessuno.

Non è chiaro quando si sia verificato il distacco: in mattinata via Garibaldi è stata teatro della manifestazione di protesta contro l’emergenza climatica organizzata dai giovani di Fridays for Future, e soltanto nel pomeriggio la Locale ha constatato quanto accaduto, ha transennato l’area in via precauzionale e avvisato Aster per la messa in sicurezza e il successivo ripristino.