Caduto albero in via Piacenza, strada chiusa

Un grosso albero è caduto in via Piacenza a Molassana e la strada è stata temporaneamente chiusa al transito nel tratto all'altezza di via Pezzali. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 16 maggio 2018.

Il crollo ha provocato il danneggiamento delle linee della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale della polizia locale, Amt e Aster.

Non si registrano feriti. L'intervento di rimozione è in corso.