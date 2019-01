Il giro del mondo in 119 giorni, parte la crociera Msc sulla Magnifica

Era stata annunciata nel 2016 e dopo tre anni il sogno diventa realtà. Un giro del mondo di 119 giorni, 32 Paesi toccati e 49 tappe. a bordo della Magnifica di Msc, la prima crociera della compagnia a fare il giro del mondo.

L’itinerario è suddiviso in tre segmenti (Genova-San Francisco, San Francisco-Melbourne e Melbourne-Genova) prenotabili anche separatamente. Il prezzo base per partrcipare alla “World Cruise” di Msc è di circa 15mila euro e terminerà a Genova il 3 maggio.

Tra le escursioni a terra spiccano quella per il Golden Gate Bridge e quella per il Panoramic Sightseeing in Colombia. Tra le novità, escursioni lunghe fino a sei giorni, le "MSC Overland Experiences": in Polinesia, in Australia, in India e Sri Lanka, in Oman e Giordania.