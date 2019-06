Rapina a mano armata: arrestati tre fratelli, uno era in crociera a Genova

I Carabinieri di Brindisi hanno arrestato nel porto di Genova un 33enne considerato il responsabile, insieme ai suoi due fratelli, di una rapina a mano armata in un ufficio postale della città pugliese. L'uomo si trovava a bordo della nave "Msc Bellissima" per una crociera nel mar Mediterraneo.

Arrestati dai militari anche i fratelli: un 27enne bloccato nei pressi della propria abitazione in Puglia e un 36enne che si trovava già nel carcere di Taranto per altri reati, ma che fruiva di frequenti permessi premio, nel corso di uno dei quali avrebbe realizzato la rapina con i fratelli.

Il provvedimento di arresto a carico dei tre è stato emesso dal Gip del Tribunale di Brindisi, dottoressa Tea Verderosa, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica di Brindisi, dottor Pierpaolo Montinaro, che ha concordato, coordinando le attività investigative dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Brindisi.

I tre fratelli, che hanno a loro carico altre vicende di natura penale, sono indagati in quanto presunti autori della rapina compiuta la mattina del 22 marzo scorso nell’ufficio postale di via Duca degli Abruzzi di Brindisi. Nella circostanza, il 36enne e il 27enne, avevano aver fatto irruzione con il volto coperto da passamontagna e con una pistola in mano, puntandola al volto della cassiera per farsi consegnare circa 1500 euro in contanti, il terzo fratello, quello arrestato a Genova, aspettava invece all'esterno a bordo di un'automobile, per agevolare la fuga.

I Carabinieri di Brindisi che hanno indagato hanno effettuato i rilievi sul posto e trovato i passamontagna usati dai rapinatori, sui quali hanno trovato il Dna di due dei tre fratelli. Il 33enne in crociera nel mediterraneo, è stato arrestato sulla nave “Bellissima” perché un ritardo nella sua cattura avrebbe potuto inficiare l’operazione in quanto, venuto a conoscenza dell’arresto dei fratelli, avrebbe potuto dileguarsi non rientrando a Brindisi.

Sono in corso ulteriori approfonditi accertamenti al fine di verificare il coinvolgimento degli indagati in altre rapine commesse nella città Brindisi, ai danni di attività commerciali e uffici postali. Dopo l’arresto e le formalità di rito il 3enne è stato portato nel carcere di Genova, il 27enne invece in quello di Brindisi.