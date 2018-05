Tragedia a Castelletto, 50enne e due cani morti in un incendio

Tragedia nella notte in via Crocco, nel quartiere genovese di Castelletto, dove una donna di 50 anni è morta nell’incendio divampato nel suo appartamento all’ultimo piano di un palazzo al civico 3.

L’allarme è scattato intorno alle 3, con decine di telefonate ai Vigili del fuoco da parte di residenti e vicini che hanno notato le fiamme e sentito il forte odore di fumo. Diverse le squadre intervenute, che hanno subito fatto irruzione nell’appartamento all’ultimo piano per cercare di salvarne gli occupanti. Al suo interno, però, hanno trovato la donna, Isabella Lercari, ormai priva di vita e i suoi due cani da caccia, anche loro morti nell’incendio. La vittima ha una figlia di 12 anni, che non si trovava in casa al momento dell’incendio perché a casa di una parente..

«La conoscevamo di vista, d’altronde qui ci conoscevamo tutti - spiegano alcuni residenti del palazzo di fronte a quello in cui è scoppiato l’incendio - La vedevamo spesso quando portava a passeggio i suoi cani. Abbiamo scoperto dell’incendio sentendo i mezzi di soccorso arrivare nel cuore della notte»

I Vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale la palazzina per domare il rogo, partito a quanto sembra inizialmente dalla camera da letto, lavorando per diverse ore per mettere in sicurezza il palazzo. Le operazioni sono state complicate dalla strada stretta e dalla presenza di diverse auto parcheggiate. Gli inquilini hanno potuto fare ritorno alle loro abitazioni soltanto poco prima delle 7.