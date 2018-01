Samantha Cristoforetti, tutto esaurito a Palazzo Ducale

Successo di pubblico, con tanti bambini seduti in prima fila, per l'incontro con l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti che a Palazzo Ducale ha aperto il ciclo di appuntamenti "La scienza condivisa", organizzato dal direttore dell'Istituto di Tecnologia Alberto Diaspro. La Cristoforetti ha raccontato i suoi sei mesi a bordo della Stazione spaziale europea, gli esperimenti fatti nello spazio e cosa si immagina per il futuro delle missioni spaziali.

