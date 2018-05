In auto con cavi di rame rubati e un pugnale, 36enne nei guai

Un genovese di 36 anni dopo aver rubato alcuni cavi di rame dall’ex edificio “Enel” di via di Creto, è stato fermato, in serata, per un controllo da un equipaggio dei carabinieri del nucleo radiomobile insieme a una pattuglia della stazione di Molassana.

Le forze dell'ordine dopo averlo identificato lo hanno perquisito trovandolo in possesso della refeurtiva e di un pugnale lungo 30 centimetri. Il 36enne è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato e porto abusivo di armi.