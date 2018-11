Cade da una scala, portato in ospedale in codice rosso

Un uomo è caduto da una scala in via di Creto, riportando serie consueguenze. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di mercoledì 7 novembre 2018.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca sezione di Struppa e l'automedica. Il paziente è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Altre due persone sono rimaste ferite, ma in modo meno grave, sempre intorno alle 15, fra piazza Guicciardini a Marassi e via dei Narcisi a Quarto alto. Entrambi sono stati trasferiti al San Martino in codice giallo.