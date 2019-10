Pusher in fuga in taxi, arrestato durante un controllo stradale a Cremona

Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Castelleonese a Cremona i carabinieri hanno notato due passeggeri di nazionalità straniera a bordo di un taxi e hanno deciso di procedere con un controllo. I due evidentemente pensavano che i mezzi pubblici non venissero fermati dai carabinieri così all'alt dei militari, sono scesi repentinamente dal taxi e si sono dati alla fuga in un campo adiacente la strada.

Dei due, i militari sono riusciti a bloccare un 28enne, cittadino marocchino pregiudicato, irregolare in Italia, ma di fatto domiciliato a Genova. Nel corso della perquisizione all'interno degli slip i carabinieri hanno trovato 500 euro in contanti. Per la fuga e la resistenza opposta ai militari il giovane è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e perché straniero senza documento di riconoscimento che non ottemperava alle disposizioni attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Il 28enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si è tenuto questa mattina. Sono tutt'ora in corso accertamenti al fine di stabilire le ragioni della fuga, verosimilmente legate allo spaccio di droga.