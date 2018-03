Emergenza neve, il Cral Amt apre le porte ai senzatetto e ai loro animali

Il vento siberiano che ha colpito anche il capoluogo ligure in questi giorni ha messo in ginocchio le persone senza fissa dimora che si trovano in strada con temperature sotto lo zero.

Per questo Comune e associazioni si sono adoperate per trovare una sistemazione appropriata, in particolare sono stati ricavati 153 posti letto disponibili tra Vico Stoppieri, Villa San Teodoro, Casetta salita N. S. del Monte, Auxilium, Clinica chirurgica San Martino e l'Asilo notturno Massoero.

Nella giornata di giovedì primo marzo si è aggiunto i l rifugio allestito dalla Croce Bianca presso il Cral AMT di via Ruspoli, dove si accettano anche gli animali.