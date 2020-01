Sorpreso a vendere crack, un altro arresto in via Pré

Aveva appena venduto una dose di crack a un cliente, quando è stato notato dai carabinieri che lo hanno subito arrestato.

L'ennesimo arresto per spaccio in via Pré è avvenuto nella tarda serata di sabato, in manette un cittadino senegalese di 48 anni, volto nota alle forze dell'ordine proprio in materia di droga, che è stato bloccato e poi trasferito a Marassi.

Il pusher aveva ceduto la dose a un cliente originario di Novi Ligure, che è stato anche lui identificato e segnalato all'autorità giudiziaria.