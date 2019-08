Spaccia crack e si oppone ai carabinieri

I Carabinieri della stazione di Carignano hanno arrestato in vico Gibello, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 34enne di origini senegalesi, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, poiché sorpreso a vendere 50 grammi di crack a un italiano, in cambio di 20 euro.

Il pusher ha cercato di eludere i controlli dei carabinieri opponendo resistenza, ma è stato bloccato dai militari che, grazie alla successiva perquisizione, hanno trovato 195 euro, provento dell'attività di spaccio.

Per la droga e il denaro è scattato il sequestro mentre il 34enne, in attesa del giudizio per direttissima, è stato portato nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Genova.