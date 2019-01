Traffico, venerdì nero: centro città paralizzato

Auto ferme e conducenti in mezzo alla strada, bus bloccati uno dietro l'altro e scooter costretti a fare lo slalom per trovare un varco: davvero un venerdì nero dal punto di vista del traffico in centro città, dove nell'ora di punta la viabilità si è di fatto completamente paralizzata.

Complici forse i saldi, i rientri del fine settimana e l'evento organizzato al Ducale per i 20 anni dalla morte di De André, che ha richiamato in città moltissime persone, intorno alle 19.30 la zona di piazza Corvetto, via XII Ottobre e piazza Portello erano bloccate, un "tappo" che ha costretto la Municipale a inviare in zona diverse pattuglie per tentare di sbloccare la circolazione.

La stessa centrale operativa della Municipale ha confermato il problema, smentendo eventuali incidenti: «C'è effettivamente un blocco in zona Corvetto dovuto alla massiccia presenza di veicoli, abbiamo mobilitato gli agenti». Inevitabile un po' di tensione, con diversi automobilisti che sono scesi dalle macchine per cercare di capire cosa stesse succedendo o hanno fatto inversione cambiando percorso, e scooteristi che alla fine hanno "tagliato" attraverso l'aiuola centrale per cercare di uscire dall'ingorgo.