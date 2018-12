Degrado nei sottopassi di Corvetto, il Comune pensa alla chiusura notturna

Situazione di degrado nei sottopassi di piazza Corvetto. La questione è stata affrontata nella seduta del consiglio comunale di martedì 18 dicembre grazie al consigliere di Noi con l'Italia Francesco De Benedictis che ha chiesto alla giunta quali azioni intenda portare avanti.

L’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Paolo Fanghella ha spiegato: «I sottopassi di piazza Corvetto sono aperti tutta la notte, in quanto non è possibile attraversare la piazza a raso. Questo è il motivo per cui versano in questa situazione di degrado. Nel nuovo anno cercheremo di farli chiudere nelle ore che seguono la fine degli spettacoli teatrali fino alle 5,00 del mattino».