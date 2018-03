Scoperta a rubare vestiti nel veronese: ladra trasfertista in manette

Nella serata di lunedì i carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo (Verona) hanno tratto in arresto una donna classe 1984 di origini romene, residente in patria ma domiciliata a Genova, per furto aggravato.

La ladruncola, fino a quel momento incensurata, è stata sopresa in un negozio all'interno del centro commmerciale Le Corti Venete a rubare alcuni capi di abbigliamento, nascondendoli all'interno di una borsa schermata per cercare di eludere i controlli del personale di sicurezza.