Le 'famiglie arcobaleno' sfilano per il centro

Grande partecipazione per la manifestazione All families pride andata in scena nel pomeriggio di sabato 1 dicembre 2018. Le 'famiglie arcobaleno' sono scese in piazza «perchè ogni tipo di famiglia ha diritto di essere riconosciuta dal nostro sindaco. Non solo quella del registro delle famiglie, sposata e con figli».

La manifestazione è stata indetta dopo che il Comune di Genova ha depositato il ricorso contro il decreto del tribunale di Genova che ha dichiarato la legittimità della doppia registrazione di due madri di una bimba genovese.

L'atteggiamento della Giunta è stato oggetto anche di un'interrogazione in Consiglio comunale, ma da Tursi nessuna retromarcia. Così oggi il corteo, riunitosi in piazza della Meridiana, transitando in via Garibaldi ha intonato il coro «vergogna, vergogna», rivolto all'amministrazione cittadina.