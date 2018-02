Gi studenti genovesi scendono in piazza «contro ogni forma di razzismo»

Saranno centinaia gli studenti che venerdì mattina scenderanno in piazza per il corteo antirazzista organizzato a livello nazionale dai comitati studenteschi e internazionalisti.

A Genova l’appuntamento è per le 9.30 in piazza Raibetta, dove gli studenti si raduneranno prima di dirigersi in corteo verso piazza De Ferrari e il centro città passando per via San Lorenzo. A oggi sono già arrivate adesioni da parte degli istituti superiori Barabino, Pertini, Gobetti e Fermi, promotori dell’iniziativa, seguiti poi dai Klee di salita Battistine e Quarto, dal Deledda, dall’Odero, da Deledda, dal Colombo, dal Mazzini, dal Marco Polo e dal Nautico San Giorgio.

A meno di una settimana dal corteo antifascista del 3 febbraio, che ha visto la partecipazione di almeno 5mila persone provenienti anche da fuori Liguria, in città si torna a manifestare contro il razzismo e il fascismo, anche alla luce dei sempre più numerosi fatti di cronaca che ruotano intorno al tema. L’ultimo, quello della sparatoria a Macerata, dove Luca Traini, 28 anni, ha aperto il fuoco con un fucile in strada ferendo 6 immigrati.

«Contro ogni razzismo, contro l’umanitarismo ipocrita dell’imperialismo europeo, per una solidarietà internazionalista», si legge sul volantino che nei giorni scorsi è stato distribuito nelle scuole, che approfondisce il tema della migrazione e della razza e rimanda alla giornata di mobilitazione internazionale contro il razzismo. Venerdì mattina saranno moltissime le piazze italiane che accoglieranno gli studenti per la manifestazione unitaria.