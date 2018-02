Corteo antirazzista: centinaia di studenti in piazza

Oltre un migliaio di studenti, provenienti da 24 scuole (di Genova e provincia), ha preso parte stamattina, venerdì 9 febbraio 2018, al corteo antirazzista organizzato a livello nazionale dai comitati studenteschi e internazionalisti e appoggiato a Genova anche dalla Cgil. Al corteo hanno partecipato anche rappresentanti della Fiom, tra cui il segretario Bruno Manganaro.

Il percorso

Gli studenti si sono radunati alle 9.30 in piazza Raibetta, poi si sono spostati in via San Lorenzo, via Petrarca, Piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, piazza De Ferrari e piazza Matteotti dove si sono fermati intorno alle 11.00.

Le voci

«Contro ogni razzismo, contro l’umanitarismo ipocrita dell’imperialismo europeo, per una solidarietà internazionalista» è lo slogan impresso sul volantino della manifestazione. Tanti i cori antirazzisti urlati nel corso della manifestazione, durante la quale gli studenti hanno esposto anche diversi cartelli e fatto esplodere qualche petardo. «La gente come noi non si volta dall’altra parte - ha dichiarato un rappresentante d'istituto dalle scale di Palazzo Ducale - davanti a schifezze come Macerata, dobbiamo combattere ogni giorno l’indifferenza, perché Genova è e sarà sempre antirazzista». La manifestazione si è conclusa alle 11.30.